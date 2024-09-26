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Emlakçıya silahlı saldırı kamerada

Emlakçıya silahlı saldırı kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 13:13
Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçı Çağrı Uzun, kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emlakçıya silahlı saldırı kamerada
Emlakçıya silahlı saldırı kamerada
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