Emlakçılara fahiş fiyat cezası! "Faiz düşecek" diyerek fiyat artırdılar

Konut kredisinde bazı bankalar indirim kampanyasına gitti. Faizlerin daha da düşmesi bekleniyor. Fırsatçılar ise hemen ortaya çıktı. Bir gecede konut fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Ticaret bakanlığı ise ceza yağdırdı.

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