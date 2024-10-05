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Emlakçılara fahiş fiyat cezası!

Emlakçılara fahiş fiyat cezası! "Faiz düşecek" diyerek fiyat artırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 20:42
Konut kredisinde bazı bankalar indirim kampanyasına gitti. Faizlerin daha da düşmesi bekleniyor. Fırsatçılar ise hemen ortaya çıktı. Bir gecede konut fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Ticaret bakanlığı ise ceza yağdırdı.
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