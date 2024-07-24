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Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı! 1 milyon Euro ile havalimanında yakalandı

Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı! 1 milyon Euro ile havalimanında yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 01:43
İstanbul Fatih’te çalıştığı emlakçıya ait 1 milyon Euro’yu çaldıktan sonra döviz bürosuna götürerek dolara çeviren şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
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Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı!
Emlakçıdan 1 milyon Euro çalan şüpheli yakalandı!
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