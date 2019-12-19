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19.12.2019

Eminönü'ndeki tarihi balık ekmekçiler kaldırılıyor mu? Mahkeme kararını verdi |Video

Eminönü'ndeki tarihi balık ekmek tekneleri kaldırılıyor mu? İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve detaylar... İstanbul'un simgelerinden biri olan tarihi Eminönü balıkçıları 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla kaldırılacaktı ama CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yapılan itirazları değerlendiren mahkeme bu kararı kaldırdı. Önümüzdeki günlerde balıkçı teknelerinin tamamen kalkması bekleniyor. 1 Kasım'da sözleşmeleri bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşmeyi yenilemek yerine, ihtarname göndererek boşaltılmalarını istedi. Böylelikle de Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin yargı süreci başladı.

Tekneler tahliyeyi durdurmak üzere iki kez mahkemeye başvurdu, iki kez yürütmeyi durdurma kararı aldı.

İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmışlardı daha önce idare mahkemesine başvuran ve talepleri reddedilen 3 numaralı balıkçı teknesi, kira sözleşmesinin devam ettiğini gerekçe göstererek mahkemeden ikinci kez ihtiyati tedbir kararı aldı.
Tahliyenin durdurulmasına istedi. Tedbir kararına İBB'den itiraz geldi.

İstanbul 9. Sulh hukuk mahkemesi, İBB avukatının itirazının kabul ederek ihtiyati tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla 3 numaralı balıkçı teknesi tahliye edilebilecek.

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