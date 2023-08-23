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Emine Erdoğan'dan Van Gölü mesajı! İşte o tesis

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 11:00
Emine Erdoğan, 2018'de başlatılan sıfır atık mavi hareketi kapsamında Van Gölü Biyolojik Arıtma Tesisi'ni örnek gösterdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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