Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 2025'in "aile Yılı" ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak gördüğünü dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN