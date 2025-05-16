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Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü paylaşımı!

Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü paylaşımı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 2025'in "aile Yılı" ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak gördüğünü dile getirdi.
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Emine Erdoğan’dan Uluslararası Aile Günü paylaşımı!
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