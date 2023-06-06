Emine Erdoğan’dan sıfır atık vurgusu! 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dünya çevre günü dolasıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına sahibiz" dedi ve Sıfır Atık projesine değindi. Peki 2017 yılında başlatılan proje Türkiye'ye neler kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı…

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