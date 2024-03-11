Emine Erdoğan’dan Ramazan mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir paylaşımda bulunarak Türk milleti ve İslam alemini kutladı. Emine Erdoğan, "Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN