28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin kurban bayramını kutladı. Erdoğan mesajında "Her hanenin bayram neşesiyle dolmasını" diledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörden arındırıldı doğal güzellikler ortaya çıktı
Terörden arındırıldı doğal güzellikler ortaya çıktı
Bayram yolunda feci kaza
Bayram yolunda feci kaza
Emine Erdoğan’dan bayram mesajı
Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
Ustaların sesinden-kaleminden bayram
Ustaların sesinden-kaleminden bayram
Galatasaraylı futbolcu kaza geçirdi
Galatasaraylı futbolcu kaza geçirdi
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Günün en acı haberi! Bir aile yok oldu
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Alkollü çıkan diş hekimine meydan dayağı
Özel uçak araziye düştü!
Özel uçak araziye düştü!
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Fatura vurgunu! Paraları toplayıp kaçtılar
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
Laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
İş arkadaşını öldürüp, intihar etti
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Daha Fazla Video Göster