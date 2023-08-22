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Emine Erdoğan’dan ekolojik köy ziyareti! Sezonun ilk süzme balını hazırladı

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Giriş: 22.08.2023 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da bulunan ekolojik köyü ziyaret etti. Ata tohumundan üretim yapılan bahçede meyve ve sebze toplayan Emine Erdoğan, lavanta bahçesinde de hasada katıldı. Arıcılık atölyesine de gitti Emine Erdoğan petek sağımı yapan makinenin başına geçti. Bu sezonun ilk süzme balının dolumunu yaptı.
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