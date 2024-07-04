04 Temmuz 2024, Perşembe
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Emine Erdoğan'dan Astana'da yetimhane ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Astana'da öksüz ve yetim çocuklarla buluştu. TİKA'nın da destek verdiği 'Zor Yaşam Koşullarındaki Çocuklara Destek Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada çocuklara hediyeler verdi.