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Emine Erdoğan'dan 'Anadoludakiler' projesine ilişkin paylaşım

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 13:26
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Adadoludakiler" projesi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Gelecek köklerimizin ışığında yeşerecek." dedi.
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