Emine Erdoğan Rize Gastronomi Günleri’ne katıldı! Üreticilere tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'de düzenlenen 5. Rize gastronomi Günleri’ne katıldı. Enime Erdoğan, nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Her stant bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması" ifadelerini kullandı.

