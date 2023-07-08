Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi: Her imkan sağlanmakta

''Koruyucu Aile Günü'' etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır." ifadelerine yer verdi.