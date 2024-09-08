Emine Erdoğan korucuyu ailelerle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'daki koruyucu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. 2002 yılından bu yana, koruyucu ailede olan çocukların sayısının 10 bini aştığını duyurdu. Erdoğan, Gazze’de kimsesiz kalan çocukları da unutmadı.

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