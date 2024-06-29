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Emine Erdoğan: Kadim hikayeye kulak verelim, yerel değerlerimiz giderek aşınıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.06.2024 11:01
Güncelleme:29.06.2024 11:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programına katıldı. Emine Erdoğan, günümüzde yerel değerlerin yok olmaya başladığını söyledi.
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Yerel değerlerimiz giderek aşınıyor
"Yerel değerlerimiz giderek aşınıyor"
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