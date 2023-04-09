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Emine Erdoğan iftar için Darülaceze'deydi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2023 11:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze'de düzenlenen iftar programında, Darülaceze sakinleri, gönüllüleri ve personeliyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze’deydi!
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze'deydi!
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