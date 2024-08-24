Emektar çiftçiyi dolandırdılar! Hem parasını kaptırdı hem borçlandı

65 yaşındaki çiftçi Vehbi Öcal, telefonda "polisim" diye arayan sese inandı. Ama karşısındaki maalesef dolandırıcılardı. Bilgilerini çaldıran talihsiz çiftçi hem elindekilerden oldu hem üstüne borçlandırıldı. O da yıllardır kullandığı emektar traktörünü satılığa çıkardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN