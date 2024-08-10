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Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil! On binlerce kişi faydalandı

Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil! On binlerce kişi faydalandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 09:43
Öğrenci yurtlarında ücretsiz bir şekilde tatil yapan emekliler, sunulan imkandan büyük memnuniyet duydu. İzmir, Elazığ ve Muğla'da bulunan yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayan emekliler, otel konforunda bir tatil yaptıklarını ifade ederken "Çok memnun kaldık. Hem otel konforunda hem de evimiz gibi rahat..." dedi.
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Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil!
Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil!
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