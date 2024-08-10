10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil! On binlerce kişi faydalandı
Öğrenci yurtlarında ücretsiz bir şekilde tatil yapan emekliler, sunulan imkandan büyük memnuniyet duydu. İzmir, Elazığ ve Muğla'da bulunan yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayan emekliler, otel konforunda bir tatil yaptıklarını ifade ederken "Çok memnun kaldık. Hem otel konforunda hem de evimiz gibi rahat..." dedi.