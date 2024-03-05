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Emekliye nasıl bir artış yapılacak?

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Giriş: 05.03.2024 16:02
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik yeni desteklerin yolda olduğun müjdesini verdi. Emeklilere nasıl bir artış planlanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
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