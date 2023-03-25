25 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Gelişmeleri değerlendiren Emin Yılmaz, “Burada yüksek prim ödeyenlerle maaş farkları kapandı. Farklı zam durumu söz konusu olabilir. Bunda önemli olan enflasyon ve bu belirleyici nokta olacak. Refah payı olarak bir zam söz konusu olabilir. Emekliler enflasyon oranında zam verilir ama refah payı ile yeni bir katkı sağlanabilir.” dedi.