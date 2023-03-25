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Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL

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Giriş: 25.03.2023 11:54
En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Gelişmeleri değerlendiren Emin Yılmaz, “Burada yüksek prim ödeyenlerle maaş farkları kapandı. Farklı zam durumu söz konusu olabilir. Bunda önemli olan enflasyon ve bu belirleyici nokta olacak. Refah payı olarak bir zam söz konusu olabilir. Emekliler enflasyon oranında zam verilir ama refah payı ile yeni bir katkı sağlanabilir.” dedi.
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
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