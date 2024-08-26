26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 10:39
Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar için düğmeye basıldı. Buna göre çalışma hayatı ve emeklilik dönemi olmak üzere pek çok düzenlemem peş peşe devreye alınacak. Çalışanları desteklemenin yanı sıra emeklilik de bazı açılardan kolaylaştırılacak. Peki düzenlemenin detaylarında neler var? Çalışan, memur ve emeklileri neler bekliyor?
Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek!
Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek!
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi
Adil Öksüz’ü yurt dışına kaçıran firari imamlar enselendi
Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran firari imamlar enselendi
Bir şey olmaz dediler kanser çıktı
"Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı
Fenerbahçe’de Fred var sorun yok!
Fenerbahçe'de Fred var sorun yok!
O söz hayatını değiştirdi! 100 milyonluk servete ortak oldu
O söz hayatını değiştirdi! 100 milyonluk servete ortak oldu
İstanbul’da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu
İstanbul'da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu
Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
Siirt’te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Siirt'te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Korkunç cinayet! Kayıp öğretmen ölü bulundu
Korkunç cinayet! Kayıp öğretmen ölü bulundu
Antalya’da istilacı balon balığı avlama yarışması
Antalya'da istilacı balon balığı avlama yarışması
742 yıllık gelenek yoğun katılımla gerçekleşti
742 yıllık gelenek yoğun katılımla gerçekleşti
Daha Fazla Video Göster