Emeklilik kolaylaşacak çalışan desteklenecek! Memura da müjde var! Sosyal güvenlik sisteminde dev reform

Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar için düğmeye basıldı. Buna göre çalışma hayatı ve emeklilik dönemi olmak üzere pek çok düzenlemem peş peşe devreye alınacak. Çalışanları desteklemenin yanı sıra emeklilik de bazı açılardan kolaylaştırılacak. Peki düzenlemenin detaylarında neler var? Çalışan, memur ve emeklileri neler bekliyor?