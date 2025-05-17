Emekliliğini telsizle duyurdu! Veda anonsu duygusal anlara sahne oldu

Kahramanmaraş'ta 30 yıl boyunca asayiş görevinde bulunan polis memuru Cuma Çetin, emeklilik kararını meslektaşlarına telsiz anonsuyla duyurdu. Görev yaptığı mahallede vatandaşlarla güçlü bağlar kuran ve ekip arkadaşları tarafından sevilen Çetin'in veda anonsu duygusal anlara sahne oldu.

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