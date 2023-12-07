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Emekliler köyünde 2'nci bahar! Bilecik'te doğayla iç içe bir hayat

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Giriş: 07.12.2023 16:16
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kurulan emekliler köyü, sakinlerine huzur dolu bir hayat sunuyor. Köy sakinleri, ikinci baharlarını yemyeşil doğa ve hayvanlarla iç içe geçiriyor. İşte o haberin detayları…
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