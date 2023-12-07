Emekliler köyünde 2'nci bahar! Bilecik'te doğayla iç içe bir hayat

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kurulan emekliler köyü, sakinlerine huzur dolu bir hayat sunuyor. Köy sakinleri, ikinci baharlarını yemyeşil doğa ve hayvanlarla iç içe geçiriyor. İşte o haberin detayları…

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