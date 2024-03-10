10 Mart 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntı! Cesetleri parçalayarak gömmüş
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu İstanbul'da öldürerek cesetlerini Kırklareli'nde tarlaya gömen emekli polisin ifadesi ortaya çıktı. Olayı itiraf eden Cengiz Bedir, tartışma sırasında eşi ve oğlunun kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi. Bedir ifadesinde anne ve oğulun cansız bedenlerinin parçalanarak gömüldüğü ayrıntısını da itiraf etti.