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Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntı! Cesetleri parçalayarak gömmüş

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Giriş: 10.03.2024 17:50
Boşanma aşamasında olduğu eşi ve oğlunu İstanbul'da öldürerek cesetlerini Kırklareli'nde tarlaya gömen emekli polisin ifadesi ortaya çıktı. Olayı itiraf eden Cengiz Bedir, tartışma sırasında eşi ve oğlunun kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyledi. Bedir ifadesinde anne ve oğulun cansız bedenlerinin parçalanarak gömüldüğü ayrıntısını da itiraf etti.
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