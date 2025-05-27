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Emekli polis memuru otobüs durağında kendini vurdu

Emekli polis memuru otobüs durağında kendini vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 01:11
Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri polisevinin 100 metre yakınındaki yıldız otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan Mahmut U. (58) otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli polis olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Mahmut U. hayatını kaybetti.
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Emekli polis memuru otobüs durağında kendini vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini vurdu
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