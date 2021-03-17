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Emekli Öğretmen Levent Öner Müge Anlı'ya seslendi! Duygulandıran istek...

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Giriş: 17.03.2021 01:20
Güncelleme:17.03.2021 01:27
Muğla'da yaşayan emekli öğretmen 65 yaşındaki Levent Öner sokaklarda müzik yaparak geçimini sağlıyor. Yalnız yaşayan Levent Öner kimseye muhtaç olmadan yaşamanın gururunu yaşadığını söylüyor. A Haber ekranlarında yayınlanan "Bir insan bir hikaye" adlı programa konuk olan Levent Öner hayat hikayesi anlattı. Katıldığı programda Müge Anlı'ya seslenen Levent Öner duygusal bir istekte bulundu...
Emekli Öğretmen Levent Öner Müge Anlı'ya seslendi! Duygulandıran istek...
Emekli Öğretmen Levent Öner Müge Anlı'ya seslendi! Duygulandıran istek...
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