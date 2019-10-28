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28.10.2019

Emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Mersin'de feci kaza... Tarsus ilçesinde meydan gelen kazada emekli emniyet amiri Mehmet Köksal yaşamını yitirirken eşi ise ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli emniyet amiri yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Mehmet Köksal yönetimindeki 33 CLL 24 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 FV 264 plakalı çekici dorsesine çarptı. Kazada emekli emniyet amiri olan sürücü Mehmet Köksal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi İkbal Köksal ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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