19 Temmuz 2024, Cuma
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Emekli aylığına zam ne zaman hesaba yatar?
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 tl'ye çıkarılmasına ilişkin madde komisyonda kabul edildi. Zam bu ay hesaplara yatırılacak mı? Ayrıntıları Ankara'dan İlter Yeşiltaş aktardı.