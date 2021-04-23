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Emekli astsubay istiridye mantarında tesis kurdu yılda 40 ton üretiyor
Aydın'daki emekli astsubay Tolga Kapar hobi olarak başladığı istiridye mantarında tesis kurdu. Tolga Kapar, kurduğu tesiste toptancılardan aldığı pamuk komposlarıyla 70 günde ürettiği mantarları önce Aydın genelinde kilosu 10 ila 13 lira arasında değişen fiyatlarla pazarcılara satışa sunan Kapar, bir kısmını da İzmir, İstanbul, Muğla ve Bordum gibi birçok kente yolluyor ve yılda 40 ton üretim yapıyor.