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Elmalı davasında yeni gelişme! Anne ve üvey babanın 70’er yıl hapsi istendi

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Giriş: 10.11.2021 10:44
Antalya'nın Elmalı ilçesinde geçen yıl 7 yaşındaki kız çocuğu ile 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara uğradığı iddiası infiale neden olmuştu. İşte o olayla ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Anne ve üvey babanın 70'er yıl, dayının ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istendi.
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