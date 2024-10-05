Elmacı dede yine yollarda! Mehmetçik’i unutmadı

Muhammet Yılmaz nam-ı diğer Elmacı dede. Bahçesinde yetiştirdiği elmaları her yıl farklı bir şehre Mehmetçik’e götürüyor. Böyle tanıdık onu. Bu sonbahar da değişmedi planı. Denizli'den elmalarıyla yola çıktı yine ve adresi bu sefer İzmir oldu.

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