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Ellerini açıp Ya Rabb diye dua etti! Görüntüler yürekleri yaktı

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 09:58
Katil İsrail 39 gündür soykırım yapıyor. Bölgeden gelen görüntüleri anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Bir çocuğun ellerini açıp Ya Rabb.. diye dua etmesi yürekleri yaktı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında katil İsrail’e tepki gösterdi.
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Ellerini açıp Ya Rabb diye dua etti
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