Ellerini açıp Ya Rabb diye dua etti! Görüntüler yürekleri yaktı

Katil İsrail 39 gündür soykırım yapıyor. Bölgeden gelen görüntüleri anlatmaya artık kelimeler yetmiyor. Bir çocuğun ellerini açıp Ya Rabb.. diye dua etmesi yürekleri yaktı. A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında katil İsrail’e tepki gösterdi.

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