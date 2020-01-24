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24.01.2020

Elleri zincirle bağlı ve çıplak halde cansız bedeni bulanan genç kadının cinayetiyle ilgili Müge Anlı'da flaş gelişme

Trabzonda tecavüze uğrayarak vahşice öldürüldüğü iddia edilen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın Trabzon'da öldürülen Pınar Kaynak'ın katili aradığı dönemde gözler anne ve dayıya çevrilmişti. Verilen ifadelerde anne ve dayıdan şüphelenildiği belirtilmişti. Müge Anlı Pınar'ın katili kim sorusunun cevabını ararken, anne ve dayıyı canlı yayına çıkarttı. Trabzon'dan bağlanen Pınar'ın annesi ve dayısı haklarında iddialara cevap verdi. Müge Anlı canlı yayınının son anlarında bir izleyici telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya Pınar'ın açık kahverengi bir arabanın içinde olduğunu ve cama vurduğunu söyledi. İşte 24 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları...

Trabzonda tecavüze uğrayarak vahşice öldürüldüğü iddia edilen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın Trabzon'da öldürülen Pınar Kaynak'ın katili aradığı dönemde gözler anne ve dayıya çevrilmişti. Verilen ifadelerde anne ve dayıdan şüphelenildiği belirtilmişti. Müge Anlı Pınar'ın katili kim sorusunun cevabını ararken, anne ve dayıyı canlı yayına çıkarttı. Trabzon'dan bağlanen Pınar'ın annesi ve dayısı haklarında iddialara cevap verdi. Müge Anlı canlı yayınının son anlarında bir izleyici telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya Pınar'ın açık kahverengi bir arabanın içinde olduğunu ve cama vurduğunu söyledi. İşte 24 Ocak 2020 Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları...

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