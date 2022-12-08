08 Aralık 2022, Perşembe
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Eliyle otobüsü durdurmaya çalıştı!
İzmir'in Dikili ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen belediye otobüsü sürüklenince, şoför de eliyle aracı durdurmak istedi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülenirken, otobüsün arkasında sürüklenen şoförün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.