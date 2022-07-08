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Elini akrep sokan 8 aylık Muhammed bebek için sağlık ekipleri zamanla yarıştı

İHA
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Giriş: 08.07.2022 16:53
Güncelleme:08.07.2022 17:03
Antalya’nın Kaş ilçesinde en zehirli akrepler kategorisinde olan kara akrebin soktuğu 8 aylık Muhammed bebek için sağlık personeli zamanla yarıştı. Hayati riski olan bebek, 119 kilometre mesafedeki bölgeden helikopter ambulansla şehir merkezine getirilerek tedavi edildi.
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