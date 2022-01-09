Elinden çakmak düşünce ilginç özelliğini keşfetti! Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu: Ne varsa getirin…

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Süleyman Demirci, sigara yaktığı sırada elinden çakmağını düşürdü ve olanlar oldu. Görenleri hayrete düşüren ilginç bir özelliğini keşfeden Demirci, Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli'ye de meydan okudu.

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