Elinde silahla polise ecel terleri döktüren saplantılı aşık kendini vurdu

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kızı evde bulamayınca sinirlenen genç, elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.