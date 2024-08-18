18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Elinde silahla polise ecel terleri döktüren saplantılı aşık kendini vurdu

Elinde silahla polise ecel terleri döktüren saplantılı aşık kendini vurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2024 18:46
Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kızı evde bulamayınca sinirlenen genç, elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.
Saplantılı aşık kendini vurdu
Saplantılı aşık kendini vurdu
Lüleburgaz’da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası kamerada
Ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası kamerada
Yatağan’daki 3 köy için boşaltma kararı
Yatağan'daki 3 köy için boşaltma kararı
Yüzmek için dereye giren genç öldü
Yüzmek için dereye giren genç öldü
Pahalı ürün tartışması kanlı bitti
“Pahalı ürün” tartışması kanlı bitti
Azerbaycan’ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Esenler’de feci kaza: 1 ölü
Esenler'de feci kaza: 1 ölü
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Siverek’te elektrik panosu patladı
Siverek'te elektrik panosu patladı
Bursa’da tostçu alevlere teslim oldu
Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu
Daha Fazla Video Göster