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Elif’in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Darptan kaçarken uçurumdan düşüp ölmüştü

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 13:51
İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni uçurumda bulunmuştu. 2 senedir süren davada savcı mütalaasını açıkladı. 4 sanık için 40 yıla kadar hapis istendi.
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