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Elektronik cihazları prize takılı bırakmayın! Prizdeki cihaz elektriğin yüzde 5’ini tüketiyor

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 16:08
Prize takılı halde bırakılan cihazların elektrik harcayıp harcamadığı bir tartışma konusu. Uzmanlara göre ise şarj aletlerinin prizde boş yere takılı kalması tahmininizden çok daha fazla elektrik harcıyor. Peki nasıl mı? İşte detaylar...

Fişe takılı bekleyen elektronik ürünler tüketimi artırıyor.

Uzman isim "Kesinlikle takılı bırakıp unutmak doğru bir şey değil. Hem enerji sarfiyatı oluyor hem de yangına, kısa devreye sebebiyet verecek durumlar gerçekleşebiliyor. Kullandığı vakit prizlerden fişeri çıkartmaları en doğru olanıdır." ifadelerini kullandı.

Prizde unutmuş olduğumuz fişler aslında yıllık baza vurduğunuzda ödemiş olduğunuz eletrik faturasının yüzde 5'ine tekamül ediyor. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor prizlerde fişleri unutmayın.

Şarj kablomuz prizimize takılı ve hali hazırda dönüşümü sağlıyor. Fakat çok güçlü bir şekilde burada sarfiyat olması mümkün değil tabii. Ama yıllara vurduğumuzda burada bir gereksiz enerji sarfiyatının sağlandığını söyleyebiliriz. Televizyonlarda kumandadan kapattığımızda sadece televizyon uyku moduna geçiyor. Doğru olan power kablosunu çekerek fiş ve prizi birbirinden ayırmamızdır.

Yılda yüzlerce liranın ceplerde kalması için gerekmeyen durumlarda elektronik cihazların fişinin prizden çıkarılması en doğru seçenek.

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