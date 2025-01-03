03 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı
Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı

Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2025 01:51
Bolu’da 3 katlı apartmanın zemin katında tek başına yaşayan Mehmet Acar, kombisinin arıza yapması sebebiyle elektrikli sobayla ısınmak istedi. Elektrikli sobayı fişe takan Acar, bir süre sonra koltuğun alev aldığını fark etti. Evdeki yangın kısa sürede büyüdü. Apartman sakinleri ve Mehmet Acar evden dışarıya çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar hasar gördü. Sağlık ekipleri tarafından Acar'ın ambulansta sağlık kontrolleri yapıldı. Yangından etkilenmediğini dile getiren Acar, hastaneye gitmeyi reddetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı
Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı
Elektrikli sobayla ısınmak istedi evi yaktı
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza kamerada
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza kamerada
İki kişinin öldüğü silahlı kavgaya jandarmanın müdahalesi katliamı önledi
İki kişinin öldüğü silahlı kavgaya jandarmanın müdahalesi katliamı önledi
Afyonkarahisar’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Ferdi Tayfur’un sevenleri dua edip gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Tayfur'un sevenleri dua edip gözyaşlarına boğuldu
Balık peşindeki Yunus ırmakta mahsur kaldı
Balık peşindeki Yunus ırmakta mahsur kaldı
Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı
Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı
PKK operasyonunda şüpheli kapıyı açmadı, koçbaşıyla kapı kırıldı
PKK operasyonunda şüpheli kapıyı açmadı, koçbaşıyla kapı kırıldı
İstediği olmayınca taksiyi gasp etti, kaza yaptı
İstediği olmayınca taksiyi gasp etti, kaza yaptı
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti!
Baca temizliği yaparken canından oldu!
Baca temizliği yaparken canından oldu!
Daha Fazla Video Göster