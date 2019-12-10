Elektrikli soba yangına neden oldu

Aksaray’da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kılıçaslan Mahallesi 1347. Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi.

ELEKTRİKLİ SOBA FACİASI

Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi elektrikli soba kullanan yabancı uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra odadan ayrıldı. Yanan elektrikli soba bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden halıya düştü. Halıdan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sahibi Milad Rastak (34) ailesiyle birlikte evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.