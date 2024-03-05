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Elektrikçi kılığında hırsız! Kimse onlardan şüphelenmedi ama…

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 12:01
İstanbul Ümraniye'deki Esenşehir mahallesinde oturanların bugünlerde hırsızlarla başı dertte. Bölgeye dadanan bir çete, evlerin kapısını çalıp "biz elektirikçiyiz, arıza var, bu yüzden faturanız yüksek" diye kapıları çaldı. Sonra da birçok evde soygun yaptı.
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Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
Kimse şüphelenmedi! Elektrikçi kılığında...
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