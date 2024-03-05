05 Mart 2024, Salı
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Elektrikçi kılığında hırsız! Kimse onlardan şüphelenmedi ama…
İstanbul Ümraniye'deki Esenşehir mahallesinde oturanların bugünlerde hırsızlarla başı dertte. Bölgeye dadanan bir çete, evlerin kapısını çalıp "biz elektirikçiyiz, arıza var, bu yüzden faturanız yüksek" diye kapıları çaldı. Sonra da birçok evde soygun yaptı.