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Elektrik panosunun içinden çıkan hayrete düşürdü! Nesli tükenen…

İHA
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Giriş: 27.05.2023 07:31
Bolu'nun Göynük ilçesinde sayaç okumak için elektrik panosunu açan vatandaş gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bakın içinden ne çıktı…
Elektrik panosunun içinden çıkan şoke etti ELEKTRİK PANOSUNUN İÇİNDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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Elektrik panosunun içinden çıkan şoke etti
Elektrik panosunun içinden çıkan şoke etti
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