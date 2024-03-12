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Elektrik panosu bomba gibi patladı o anlar kamerada!

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Giriş: 12.03.2024 09:29
Güncelleme:12.03.2024 09:29
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu mahallede korkuya neden oldu.
Elektrik panosu bomba gibi patladı o anlar kamerada!
Elektrik panosu bomba gibi patladı o anlar kamerada!
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