Elektrik kablolarında korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.10.2025 01:07
İstanbul Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi’nde elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangınla birlikte ufak çaplı patlamalar yaşandı. Kablolardan çıkan kıvılcımlar ise otluk alanda da yangına neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, vatandaşlar arasında korku yaşandı.
