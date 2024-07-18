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Elektrik faciasında şüpheliler adliyede! Zanlılar ifadelerinde ne söyledi?

Elektrik faciasında şüpheliler adliyede! Zanlılar ifadelerinde ne söyledi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 18:16
İzmir'in konak ilçesinde şiddetli yağıştan kaçarken, elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı.
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Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
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