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Elektrik faciasında 14 tutuklama

Elektrik faciasında 14 tutuklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 14:39
Güncelleme:19.07.2024 14:40
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili gelişme yaşandı. 14 kişi tutuklandı. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
Elektrik faciasında 14 tutuklama
Elektrik faciasında 14 tutuklama
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