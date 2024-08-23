Elektrik direklerinde telef oldular! Mola verince telef oluyorlar

Leyleklerin kuzeyden güneye göç mevsimi sürüyor. Ama bu eşsiz göç, maalesef can acıtıcı olaylara da sahne oluyor son yıllarda. Türkiye'de mola veren onlarca leylek, elektrik direklerinde can veriyor, telef oluyor. Özellikle de İstanbul’un Trakya kesiminde. Son yıllarda giderek artan bu durumun önüne nasıl geçilebilir. Sizin için uzmanlara sorduk.

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