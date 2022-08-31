Elektrik dağıtım panosundaki patlamalar bir ilçeye korkuyu yaşattı!

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 702 Sokak'ta bulunan elektrik dağıtım panosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik dağıtım panosunda kısa devre sonucu patlama meydana geldi. Art arda onlarca kez yaşanan patlamalar ve panodan çıkan ateşler çevrede paniğe neden oldu. Yaşanan patlamalar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar durumu itfaiye ve elektrik arızaya bildirilirken, patlamaların ardından elektrik direğindeki tel koparak yere düştü. Pano içerisindeki tüm sigortalar patladıktan sonra panodan yoğun dumanlar çıktı. Elektrik dağıtım panosundaki patlama ve sesler bir süre sonra kesilirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.